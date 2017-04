Pronostic Bayern Munich Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe d'Allemagne

0

Un festival offensif entre le Bayern et Dortmund

Ce mercredi soir, le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre des demi-finales de Coupe d'Allemagne. Les Bavarois sont quasiment assurés du titre en Bundesliga et ont fait de cette Coupe d'Allemagne un objectif majeur en cette fin de saison en raison de leur élimination concédée en quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Cette affiche met aux prises les deux meilleures attaques de Bundesliga qui disposent en leur sein des deux meilleurs buteurs du championnat, Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, les hommes de Carlo Ancelotti seront privés, et ce jusqu'à la fin de la saison, de l'actuel meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, blessé. En face, les partenaires d'Ousmane Dembélé sont également amoindris dans le secteur défensif suite au forfait de Marc Bartra et à l'incertitude planant quant à la participation de l'international grec Sokratis, soit les deux hommes formant l'habituelle charnière centrale. Ces défections ajoutées au fort potentiel offensif de ces deux formations nous laissent penser que cette rencontre devrait accoucher à un nouveau match à buts, comme lors du dernier et récent Bayern-Dortmund (4-1).