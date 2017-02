Pronostic Bayern Munich Arsenal : Analyse, prono et cotes du derby de Ligue 1

0

Un Bayern solide face à des Gunners décevants

Le Bayern comme Arsenal ne sont pas à leur meilleur niveau en ce moment mais le club bavarois reste néanmoins beaucoup plus solide que son homologue londonien. Depuis la reprise de la Bundesliga, le Bayern n'a pas convaincu mais a tout de même gagné 3 de ses 4 matchs (pour 1 nul concédé face à Schalke). Si Arsenal a également remporté quelques rencontres, les Gunners ont systématiquement chuté sur leurs derniers gros matchs à l'extérieur (défaite à Chelsea 3-1 la semaine passée, défaites sur les pelouses d'Everton et de Manchester City. Moins inspirés en ce moment devant, les Bavarois arrivent néanmoins à faire trembler les filets à chacun de leurs matchs. Face à des Gunners qui ne combinent plus très bien devant et qui manque de régularité derrière, les hommes de Carlo Ancelotti devraient prendre l'avantage à domicile, sans toutefois se jeter trop à l'abordage. La victoire des Bavarois sans prendre de but semble bonne à prendre.