Pronostic Barcelone Juventus Turin : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

0

Les filets vont trembler

Vous pouvez profiter de ces 100€ offerts même si vous avez bénéficié des 10€ sans dépôt en milieu de semaine dernière chez Winamax. Il vous suffit pour cela d'effectuer votre premier dépôt !

Les deux autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mardi soir, Barcelone reçoit la Juventus Turin dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. La semaine dernière, les Catalans ont été dominés par l'efficacité des Bianconeri (0-3) qui ont pu compter sur un Gianluigi Buffon énorme pour préserver leur cage inviolée. Dos au mur à la veille de cette rencontre couperet, les Blaugranas pourront tout de même s'appuyer sur un secteur offensif fort qui a inscrit la bagatelle de 17 buts sur les 4 matchs disputés au Camp Nou cette saison en Ligue des Champions. Le trio offensif composé de Neymar, Suarez et Messi n'a aucun équivalent en Europe et l'a démontré en 8èmes de finale retour face au Paris Saint Germain. En face, les hommes de Max Allegri ont également de beaux arguments à faire valoir devant avec notamment la présence des attaquants argentins Dybala et Higuain. Lors du match aller, l'équipe a profité de la lenteur et des lacunes affichées par les défenseurs catalans pour inscrire 3 buts et prendre une sérieuse option sur la qualification. Comme lors de la Remontada, Barcelone devrait se ruer à l'attaque dès le coup d'envoi de la rencontre et mettre la pression sur son adversaire qui, de son côté, pourra profiter des boulevards laissés par les Catalans pour inscrire un ou plusieurs buts. Un match ouvert, avec plus de 3 buts, est largement prévisible.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec