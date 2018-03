Pronostic Barcelone Chelsea : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Le Barça à la maison

Blaugranas et Blues se retrouvent pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. A l’aller, le Barca avait eu comme très souvent la possession du ballon mais les plus belles opportunités avaient été pour Chelsea et Willian (auteur du but et de 2 poteaux). La tactique de Conte de jouer avec Hazard avant-centre avait plutôt fonctionné et avait créé des espaces à l'international brésilien de Chelsea qui avait su parfaitement les exploiter. Jouer au Camp Nou avec la même stratégie est beaucoup plus risquée car les espaces sont plus importants et les hommes de Valverde en profitent lors de leurs offensives. Dans leur stade, les Barcelonais se sont inclinés une seule fois cette saison, lors de leur premier match en Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid. Depuis, ils ont presque réalisé un parcours parfait (seulement 2 nuls). En phase de groupe de LDC, les Catalans ont gagné toutes leurs rencontres et n’ont concédé qu’un seul but. Comme toujours, ils peuvent s’appuyer sur un Leo Messi étincelant et buteur à l’aller.Suite à leur match nul contre le Barca, Chelsea s’est incliné deux fois consécutivement contre les 2 Manchester : City et United. Le technicien italien a reproduit dans ces 2 rencontres le même schéma de jeu que lors de l’affrontement avec les Catalans. Malheureusement pour les Londoniens, les résultats n’ont pas été bons (5 défaites) et le coach est très critiqué pour ses choix frileux. Lors de leur dernier match, Conte a décidé de jouer avec Olivier Giroud à la pointe de l’attaque et les Blues se sont imposés 2 à 1 contre Palace. Dans les matchs à enjeu, l’ancien sélectionneur italien a tendance à choisir une composition défensive, mais il ne doit pas oublier qu’avec un 0-0 les Blues sont éliminés. La qualité technique des joueurs du Barca doit leur permettre de s’imposer contre un Chelsea défensif et de voir les quarts de la LDC.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec