Pronostic Barcelone Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Liga

Griezmann et l’Atletico en mission au Camp Nou !

Le match nul surprise du FC Barcelone contre Las Palmas jeudi a relancé la bataille au titre en Espagne. L'Atletico, s'il l'emporte au Camp Nou, ne serait qu'à deux points du leader catalan. Lors des dernières semaines, le Barca a réalisé des rencontres moins abouties et ils ont dû plusieurs fois se contenter de matchs nuls. Depuis l'arrivée de Valverde, il s'agit du premier moment un peu plus « difficile » pour les Blaugranas. Le technicien catalan peut cependant compter sur un Messi en grande forme et plusieurs fois buteur lors des dernières semaines.Autre joueur en pleine bourre, mais cette fois côté madrilène, Antoine Griezmann auteur de 12 buts sur les derniers 9 matchs et qui a inscrit un quadruplé lors de la victoire contre Leganes mercredi. L'attaquant français, déjà buteur contre le Barca, n'a par contre jamais marqué avec l'Atletico au Camp Nou. Au vu de sa forme du moment le numéro 7 madrilène est en mesure de briser la glace. Son retour en forme coïncide au début de son association avec Diego Costa, ce dernier très physique provoque et use les défenses et Grizou en profite.Diego Simeone possède cette capacité à motiver ses hommes pour les grands matchs et le coach argentin a prouvé lors des dernières saisons que son équipe était en mesure de rivaliser avec le Barca au Camp Nou. Les joueurs de l'Atletico seront extrêmement motivés ce dimanche pour recoller à leur adversaire du soir. Ce match sera certainement intense et serré, les Barcelonais devront être extrêmement vigilants aux contre-attaques des Colchoneros en confiance après 8 victoires de rang.