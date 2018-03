Pronostic Barcelone Athletic Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Barca tranquille à la maison

Barcelone réalise une très grande saison : premier de la Liga avec 8 points d'avance, qualifié pour les quarts de la LDC (match à venir contre la Roma) et déjà en finale de la Copa del Rey. Ce dimanche, les Blaugranas affrontent Bilbao, qui vient de se faire éliminer de l'Europa League par l'Olympique de Marseille. De leur côté, les Barcelonais ont battu Chelsea 3 à 0, score flatteur mais marqué comme souvent par le talent de Lionel Messi, auteur de 2 buts et d'une passe décisive.Pour ce match, les hommes de Valverde seront privés de Luis Suarez et Sergio Busquets, mais compteront sur Philippe Coutinho parfaitement intégré dans le système de jeu du technicien catalan. Outre le Brésilien, Ousmane Dembélé, buteur contre les Blues, devrait être aligné. Au Camp Nou, les Catalans sont intraitables et n'ont plus perdu depuis la Supercoupe d'Espagne contre le Real. En plus d'être efficace offensivement, les Blaugrana encaissent que très peu de buts (16 clean sheets en 23 matchs). La mission des Basques de Bilbao s'annonce extrêmement difficile et le Barca devrait logiquement s'imposer pour conserver sa dynamique de victoires.