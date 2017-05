Pronostic Auxerre Red Star : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2 décisif pour le maintien

Match tendu pour le maintien !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Dernière journée de Ligue 2 ce soir et rencontre capital dans l'optique du maintien. Le 17ème Auxerre reçoit, à l'Abbé Deschamps, le Red Star, 19ème. L'enjeu de ce match est donc très fort. Et cela devrait avoir un réel impact sur le spectacle de cette rencontre où l'enjeu devrait prendre le pas sur le jeu. D'autant plus que les Auxerrois ont 2 points d'avance sur le barragiste Orléans et qu'ils peuvent gérer ce match en fonction du résultat des Orléanais au Havre. A noter aussi que sur les 10 derniers matchs des Auxerrois, 9 ont terminé avec moins de 3 buts marqués dans la rencontre, avec notamment des oppositions face à des équipes qui marquent beaucoup, comme Nîmes, Amiens, Tours, Strasbourg ou encore Lens. Nous misons donc sur l'under 2,5 pour cette dernière échéance de Ligue 2.