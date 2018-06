Pronostic Autriche Brésil : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Brésil efficace !

Le Brésil, grand favori au titre en Russie, s'est imposé contre la Croatie sans spécialement être brillant mais avec une efficacité redoutable. Ce match a surtout vu le retour de la star auriverde et du PSG, Neymar Jr. Il n'aura d'ailleurs fallu que quelques minutes au numéro 10 de la Seleçao pour fêter son retour avec un très beau but à la clé. Les Autrichiens n'ont pas réussi à se qualifier pour le Mondial. Depuis leur non qualification, ils néanmoins enchaînent les victoires avec 7 succès de rang dont des succès de prestige face à l'Uruguay et le week-end dernier face au champion du monde allemand. La sélection autrichienne compte notamment sur ses 2 stars Marko Arnautovic et David Alaba pour mettre à mal la Seleçao.Les Brésiliens ont prouvé lors de leurs derniers succès qu'ils sont efficaces offensivement mais aussi défensivement (1 seul but concédé en 7 matchs). Tite a su redonner de la confiance à un groupe fortement marqué par le cuisant revers en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Pour mettre ses joueurs en confiance, il leur a aussi rapidement annoncé quel était le groupe qu'il emmènerait en Russie. Ce dimanche à Vienne, les Brésiliens vont vouloir engranger ce surplus de confiance avant d'affronter la Suisse lors du 1er match de la Coupe du Monde.