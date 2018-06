Pronostic Australie Pérou : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Une victoire pour l’espoir

Si le Pérou est d’ores et déjà éliminé, une chance de qualification existe encore pour l’Australie. Pour voir les 1/8es, lesdoivent s’imposer contre les Sud-Américains et compter sur une victoire de la France face au Danemark. Même s'ils n'ont pris qu'1 point en 2 journées (défaite serrée 2-1 contre les Bleus et match nul 1-1 face aux Danois), les Australiens font un bon parcours. Il y a 6 mois pourtant, ils luttaient pour éliminer la Syrie en barrages, puis ils ont vu leur sélectionneur démissionner, obligeant la fédération à trouver un nouvel entraîneur. Ce choix s’est porté sur Bert van Marwijk qui réalise un excellent travail, le Batave ayant notamment trouvé l’équilibre défensif de cette équipe. Les Français et Danois se sont d'ailleurs souvent heurtés à cette défense très regroupée.Le Pérou a réalisé deux bons matchs mais est déjà éliminé, la faute à un manque d’efficacité flagrant. L’équipe sud-américaine est sans doute avec le Maroc l’équipe qui a le plus tenté sans réussite, à l’image du penalty de Cueva envoyé dans les tribunes contre le Danemark. Face à l’Australie, Farfan et ses partenaires espèrent enrayer cette mauvaise série et inscrire leur premier but de ce Mondial. S’ils n’ont plus rien à espérer dans cette compétition, les Péruviens vont vouloir terminer sur une note positive pour remercier leurs fans d’être venus en nombre les soutenir, et vont peut-être devoir laisser un peu plus d'espaces aux Australiens. Les deux seuls buts de l'Australie ont été inscrits sur penalty car lesapportent énormément de densité physique dans la surface adverse, notamment sur les coups de pied arrêtés. Irréprochable sur ce début de Mondial, Mile Jedinak a déjà inscrit 2 buts (sur penalty) sur les 2 premiers matchs. Il avait également inscrit un triplé en barrage retour contre le Honduras. Les 5 derniers buts en match officiel de l’Australie ont été d'ailleurs inscrits par leur capitaine Mile Jedinak. Il ne serait pas étonnant de le retrouver une nouvelle fois à la finition contre le Pérou.- Misez 50€ sur ce pari et gagnez(128€ du pari + 50€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 50€ de paris gratuits pour miser- Ces 50€ vous sont versés immédiatement après la fin du match- Misez 50€ sur ce pari et gagnez(215€ du pari + 50€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 50€ de paris gratuits pour miser- Ces 50€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecjusqu'au jeudi 28 seulementavecau lieu de 100€ avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecPour lire une analyse encore plus détaillée, rendez-vous sur leréalisé par la référence RueDesJoueurs, partenaire paris sportifs de So Foot.