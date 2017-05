Pronostic Atlético Real : jusqu'à 500€ à gagner sur l'affiche de C1 !

0

L'Atlético n'y croit plus

Le Real ne va rien changer

Le turn-over du Real fait son effet

Les compo probables :

Real et CR7 au-dessus comme à l'aller et en Liga

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Profitez de votre premier pari remboursé EN CASH de 100€ chez l'un de ces opérateurs, soit vous gagnez la somme indiquée sur les images ci-dessous, soit votre pari vous est intégralement remboursé en argent réel et vous pouvez retirer directement ce remboursement sur votre compte bancaire !Profitez de votre premier pari remboursé EN CASH de 100€ chez l'un de ces opérateurs, soit vous gagnez la somme indiquée sur les images ci-dessous, soit votre pari vous est intégralement remboursé en argent réel !Ecrasé par le Real à Bernabeu la semaine passée (3-0), l'Atlético a confirmé qu'il était à un niveau en-deça de celui qui était le sien lors des saisons précédentes. Moins fort défensivement, moins combatif au milieu et moins hargneux dans le pressing, l'Atlético a perdu son ADN et sa star Antoine Griezmann semble presque éteint depuis le retour de la trêve internationale (seulement 3 buts en avril et mai). Et ce n'est pas la courte victoire obtenue face à Eibar samedi qui a dû redonner confiance aux Colchoneros.Dominateur à tous les niveaux lors du match aller, le Real ne va pas se contenter d'attendre les Colchoneros, ce qui serait une grosse erreur tactique au vu des forces et faiblesses du club merengue. Beaucoup mieux derrière depuis le retour de blessure de Varane, le Real Madrid monte en puissance en cette fin de saison, notamment dans cette Champions League qu'il a gagné 2 fois lors des 3 dernières saisons.Instauré dès le début de saison grâce à la volonté de Zidane d'avoir deux onze très forts à sa disposition, le turn-over du Real fait son effet actuellement. Excellente en Liga (victoire encore 4-0 à Grenade samedi), l'équipe B de Zizou permet aux stars, et notamment à Cristiano Ronaldo auteur d'un triplé à l'aller, d'être dans une excellente fraîcheur physique pour les grosses affiches. Beaucoup plus limité au niveau de son banc, l'Atlético continue d'enchaîner tous les 3 jours avec quasiment les 11 mêmes joueurs.Oblak - Hernandez, Godin, Savic, Filipe Luis - Niguez, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro.Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco, Benzema, Ronaldo.Pas à l'aise dans la gestion, le Real va prendre ce match avec sérieux comme à l'aller et ne se privera pas d'enfoncer ses ennemis Colchoneros. Beaucoup moins bien cette saison, même à domicile (5 défaites déjà), l'Atlético peut une nouvelle fois échouer face au Real et Cristiano au Vicente Calderon (défaite 3-0 en Liga avec un triplé de CR7 exactement comme lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions mardi dernier).avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avec, pour un bonus total de 170€ avec