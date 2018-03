Pronostic Atlético Madrid Lokomotiv Moscou : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L’Atlético à fond sur l’Europa League

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant d’atteindre récemment deux finales de Champions League, l’Atlético de Madrid s’était distingué en Europa League avec 2 victoires en 2010 et 2012. Lors du deuxième sacre, Diego Simeone était déjà le coach de cette équipe qui s’était imposé contre les Basques de Bilbao (3-0). Les derniers espoirs de Liga envolés dimanche au Camp Nou sur un coup-franc de Messi, les yeux sont dorénavant tournés vers la petite coupe d’Europe. En huitième de finale, ils affrontent les Russes du Lokomotiv de Moscou tombeurs de Nice au tour précèdent et leaders de leur championnat. Simeone dispose de l’effectif pour remporter cette coupe, avec en plus des joueurs frais comme Diego Costa et Vitolo qui ont uniquement commencé leur saison en janvier.Le Lokomotiv Moscou a profité au tour précédent des largesses de la défense niçoise alors qu'ils étaient menés 2-0 très rapidement à l'Allianz Riviera. Cette fois, les Russes affrontent l'une des meilleures défenses d’Europe dirigée par Diego Godin. Les Madrilènes ont perdu contre le Barca mais se sont uniquement inclinés sur un coup-franc du meilleur joueur du monde, et ils avaient auparavant enchaîné 8 victoires consécutives, dont 6 sans encaisser de but. L’Atletico propose une défense de fer et une attaque efficace avec un Antoine Griezmann en pleine forme à trois mois de la Coupe du Monde.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 232€.- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez 93€.- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !► Si vous souhaitez parier sur ce Atletico - Lokomotiv Moscou chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site, pour 200€ de bonus au total, avecavecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec