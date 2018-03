Pronostic Athletic Bilbao OM : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

L’OM en mode européen

Après un passage délicat et deux défaites consécutives contre Paris, l'OM s'est relancé en dominant avec la manière Bilbao à l'aller puis en s'imposant à Toulouse. Ces matchs ont permis à des joueurs de se relancer comme Lucas Ocampos 3 buts en 2 matchs et surtout à Mitroglou qui a inscrit le but vainqueur à Toulouse. Rudi Garcia devrait s'appuyer sur eux pour repartir du pays basque avec la qualification dans la poche.Les Basques de leur côté éprouvent des difficultés et ne se sont imposés que 3 fois au cours des dix derniers matchs. Pour se qualifier, les joueurs de Bilbao doivent gagner et avec au moins 2 buts d'écart. Pour cela, ils comptent sur leur vétéran Aduriz, buteur sur penalty à l'aller et auteur de 11 buts en Europa League cette saison. Lors de leur dernière réception en C3, Bilbao s'est incliné contre le Spartak Moscou, une défaite contre l'OM les éliminerait. En 2016, les 2 formations s'étaient déjà rencontrées et le match à San Mamés s'était terminé sur une égalité (1 partout). Ce match s'annonce ouvert entre une équipe de Bilbao qui doit tout tenter pour s'imposer et Marseille impressionnant à l'aller. Les Phocéens au cours des 3 derniers matchs ont toujours marqué mais aussi encaissé un but.