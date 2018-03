Pronostic AS Roma Torino : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Under au top

L'AS Roma a réalisé une excellente performance au stade San Paolo le week-end dernier en s'imposant sur le score de 4 à 2 contre le Napoli. Lors de ce match, outre le doublé de Dzeko, un joueur a confirmé tout son talent, le jeune turc de 20 ans Cengiz Under. Arrivé de Basaksehir l'été dernier, il fait désormais le bonheur des tifosi romains. Un temps d'adaptation à la Serie A lui a été nécessaire mais depuis il s'est parfaitement intégré au système de jeu de Di Francesco. L'attaquant romain a inscrit 6 buts lors des 6 derniers matchs dont un but en Ligue des Champions. Pour affronter le Torino et du fait de l'absence de Dzeko, il sera le principal danger de la Louve. La cote pour son but est bonne à prendre.