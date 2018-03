Pronostic AS Roma Shakhtar Donetsk : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

La Roma veut son quart

Au match aller, l'AS Roma s'est incliné 2 à 1 contre le Shakhtar Donetsk. Cette rencontre avait vu deux parties de match totalement opposées. La première parfaitement maîtrisée par les joueurs de la Louve avec l'ouverture du score du jeune Turc Under sur une splendide passe de Dzeko. La seconde, en revanche, avait vu une nette domination de l'équipe ukrainienne et une équipe italienne amorphe. Les joueurs de Di Francesco ont idéalement préparé cette rencontre en s'imposant 4 à 2 au Napoli puis 3 à 0 contre le Torino. De plus, Edin Dzeko était suspendu lors du match contre les Turinois suite à une accumulation de cartons et n'était par conséquent pas dans le groupe. L'attaquant bosnien sera frais et son association avec le talentueux turc Cengiz Under pourrait être la clé de ce match.La mission de la Roma pour cette rencontre est simple, elle doit s'imposer pour envisager la qualification. La Louve devra se méfier de la colonie de Sud-américains du Shakhtar qui avaient énormément gêné Manolas et ses partenaires de la défense. Mais cette saison, les coéquipiers de Strootman disposent d'un excellent gardien avec le gardien international brésilien Alisson. Lors de la phase de groupe, le Shakhtar s'était incliné lors de 2 déplacements à City (2 à 0) et au Napoli (3 à 0). Devant leur tifosi, les Romains peuvent renverser les choses, le but inscrit à l'extérieur lors du match aller pouvant les aider à faire la différence.