Pronostic AS Roma Lazio : Analyse, prono et cotes du derby romain

La Roma revancharde

Ce dimanche, a 12h30, la Roma reçoit la Lazio Rome pour le compte de la 34ème journée de Serie A. Le club de la Louve est actuellement 2ème au classement et compte 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Naples. Les Giallorossi affichent une excellente forme depuis quelques semaines avec aucune défaite concédée lors des 6 dernières journées (5 victoires et 1 match nul). Ce week-end, ils seront extrêmement motivés à l'idée de prendre leur revanche. Moins biens ces dernières semaines (1 nul, 2 défaites et 1 seule victoire sur leurs 4 derniers matchs), les Laziale s'attendent à un match très compliqué à l'image de leur défaite concédée le 9 avril dernier face à Naples (0-3). Par ailleurs, si l'on excepte la dernière opposition en Coupe d'Italie, les Romains ont clairement pris le dessus ces dernières saisons face à la Lazio (4 victoires de la Roma) sur les 4 derniers derbys en championnat.