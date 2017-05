Pronostic AS Roma Juventus Turin : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Serie A

L'affiche de la 36ème de journée de Serie A met aux prises ce dimanche soir la Roma et la Juventus Turin à l'Olimpico. Le club de la Louve est actuellement 2ème au classement et compte 7 unités de retard sur les Bianconeri qui, en cas de succès, s'adjugeraient un 6ème Scudetto de rang. Les hommes de Luciano Spalletti devront se passer du meilleur buteur de Serie A, en la personne du Bosnien Edin Dzeko (27 réalisations), blessé. Cette absence est fortement préjudiciable à la veille d'affronter la meilleure défense de Serie A et peut-être la meilleure défense du monde articulée autour du légendaire portier Buffon et des défenseurs internationaux italiens Barzagli, Bonucci et Chiellini. Les hommes de Max Allegri pourront ainsi se reposer sur l'imperméabilité de leur arrière-garde pour glaner au minimum un point ce week-end, suffisant pour faire un grand pas vers le titre de champion d'Italie. Nous misons sur une rencontre avec moins de buts que prévu, d'autant que Dybala ou Higuain pourraient débuter sur le banc en vue de la finale de Coupe d'Italie qui se jouera mercredi.