Pronostic AS Monaco OGC Nice : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

Un match plus fermé que prévu

La cote est belle pour un match à 2 buts ou moins et cela pourrait être très bien le cas ce samedi à 17h. D'abord parce que si Monaco est la meilleure attaque, et de loin, de notre championnat, l'ASM peut aussi se casser les dents face à de bonnes défenses et les offensives monégasques ont été moins tranchantes sur ses deux derniers matchs joués avec son 11 type (1 seul but marqué en fin de match à Paris dimanche dernier et 1 but très chanceux marqué face à Nancy en Coupe de la Ligue). En face, Lucien Favre a tenté de cacher ses plans aux journalistes toute la semaine à l'entraînement mais il est quasiment acquis que Nice va repasser à 5 derrière avec une charnière à 3 composée de Sarr, Baysse et Dante. Comme au match aller, les Niçois tenteront de tenir le plus longtemps et de marquer en contre, mais il sera sans doute difficile d'en passer encore 4 aux Monégasques.