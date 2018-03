Pronostic Arsenal Milan AC : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

L’Europa League pour sauver la saison d’Arsenal

Les Gunners ont fait plus de la moitié du chemin en s'imposant à San Siro lors du match aller (2 à 0 buts de Ramsey et Mkhitaryan, sur deux passes décisives d'Ozil). Arsenal est distancé en Premier League pour les places qualificatives à la ligue des Champions, son seul moyen pour jouer la grande compétition européenne est d'imiter Manchester United qui l'an passé avait remporté la compétition. Arsène Wenger avait aligné son équipe type possible en EL pour gagner contre le Milan. Ses joueurs ont répondu à ses attentes et ont réalisé une solide prestation qui leur a permis de repartir avec une victoire de prestige.Les Gunners devront gérer un avantage de 2 buts contre une équipe qui est plus à l'aise pour défendre qu'attaquer. Les Londoniens comptent des joueurs avec beaucoup d'expérience au niveau européen avec les Ozil, Koscielny, Mkhitaryan, Ramsey… Le Milan AC, excepté Bonucci, dispose d'un effectif jeune et non habitué aux joutes européennes. Gattuso, dont le système de jeu repose sur la défense, va devoir motiver ses troupes pour mettre en danger ces Gunners, en général à leur avantage à l'Emirates.Les hommes de Wenger, s'ils affichent le même sérieux qu'au match aller, devraient se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League.