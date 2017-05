Paris sportifs et Pronostics

Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

Une nouvelle démonstration défensive de Manchester United

L'affiche de la 36ème journée de Premier League oppose ce dimanche Arsenal à Manchester United à l'Emirates Stadium. Les deux formations ambitionnent de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en fin de saison mais les Gunners comptent 5 unités de retard, avec 1 match de moins, sur les Red Devils. Les hommes d'Arsène Wenger sont en difficulté depuis de nombreuses semaines maintenant, en témoignent les 6 revers concédés lors des 11 dernières journées, pour 4 victoires et 1 match nul. Par ailleurs, le goleador de cette formation londonienne, Alexis Sanchez, n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise lors des 6 dernières journées. En face, les partenaires de Paul Pogba semblent imbattables ces derniers temps et ils n'ont concédé aucune défaite lors des 25 derniers matchs de championnat. Si la blessure de Zlatan Ibrahimovic est fortement préjudiciable pour les Red Devils, ils peuvent compter sur l'imperméabilité de leur défense (la 2ème de Premier League) qui n'a encaissé qu'un seul but lors des 5 dernières journées. Les lacunes offensives de ces deux formations nous laissent penser que nous devrions assister à une rencontre fermée ce dimanche, d'autant qu'Arsenal joue désormais à 5 derrière.► Si vous souhaitez parier sur ce Arsenal – Manchester United chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec