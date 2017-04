Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de FA Cup

0

Une nouvelle désillusion pour Arsenal

Largué en championnat et quasiment assuré de manquer la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Arsenal joue gros ce dimanche en demi-finale de FA Cup, mais c'est également le cas de Manchester City qui ne sauvera sa saison qu'avec ce titre. Les partenaires de Laurent Koscielny n'affichent pas le plein de confiance à la veille de cette rencontre capitale, en attestent les 5 revers concédés lors des 9 derniers matchs de championnat. En face, les Citizens sont en ballottage favorable pour décrocher leur qualification pour la prochaine C1 via le championnat. Les hommes de Pep Guardiola ont fait état de leur belle forme actuelle en s'imposant avec autorité sur la pelouse de Southampton (3-0) le week-end dernier. Enfin de retour dans leur 4-2-3-1 du début de saison (ce qui permet à de Bruyne et Silva d'être moins pris par les tâches défensives), Manchester City joue beaucoup mieux et devrait valider son ticket pour la finale de FA Cup ce dimanche. D'autant que les Gunners galèrent encore plus hors de leurs bases et que cette demi-finale se joue à Wembley.quel que soit le résultat de votre 1er pari ! Misez 100€ sur ce pari et gagnez 296€ (176€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription. Misez 90€ sur ce pari et gagnez 157€. Si vous perdez, votre pari de 90€ sera remboursé, et vous aurez en EXCLU 20€ en + pour jouer que votre pari soit gagnant ou perdant.avec, dont 60€ pour 20€ déposésavec, pour un bonus total de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA), avecavecavec