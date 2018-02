Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Premier League

Arsenal – Manchester City acte 2

Quatre jours après s'être affrontés en finale de la Carabao Cup, Arsenal et Manchester City se retrouvent ce jeudi en Premiers League. Les Gunners ont été humiliés à Wembley par les Citizens, défaite 3 à 0. De plus, les joueurs de Wenger sont à 10 points de la Ligue des Champions et ils commencent à envisager l'Europa League comme seule possibilité pour atteindre cet objectif. A domicile cette saison, Arsenal n'a connu la défaite qu'à deux reprises (Manchester United en Premier League et Osterlunds en EL). Cependant hormis le match contre Tottenham, particulier du fait qu'il s'agisse d'un derby (victoire 2 à 0 contre les Spurs), les Gunners n'ont jamais battu une équipe du Top 5 en championnat (défaite contre United, et nuls contre Liverpool et Chelsea). Ces rencontres ont par contre été généreuses en buts et les 2 équipes ont toujours marqué.Guardiola tout juste auréolé de son premier titre en Angleterre se déplace à Londres pour conserver la dynamique de victoires. Le technicien catalan dispose de presque tout son effectif et a la possibilité de faire tourner par rapport au match de dimanche. A City un effectif remanié n'entraîne pas de perte de qualité. Au contraire, le coach des Citizens apporte de la fraîcheur pour faire mal à la défense des Gunners. Une victoire à Londres donnerait 16 points d'avance à Manchester, une marge qui permettrait d'appréhender la fin de saison tranquillement pour se consacrer à la conquête de la Ligue des Champions. On assure avec un N2 et les 2 équipes qui marquent.