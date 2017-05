Pronostic Arsenal Chelsea : Analyse, prono et cotes de la finale de Cup

Chelsea & des buts

Très belle finale de Cup 100% Londonienne ce week-end entre les Gunners d'Arsenal et les Blues de Chelsea, soit 2 des meilleures attaques de Premier League. Les hommes d'Arsène Wenger ont inscrit 77 buts cette saison. Et l'attaque des Gunners est en forme en cette fin de saison. Lors des 5 derniers matchs qu'ils ont d'ailleurs remporté, ils ont toujours marqué au moins 2 buts, et elle pourrait scorer au moins une fois dans cette finale. En face, les Blues ne sont pas en reste puisqu'ils ont marqué 85 buts en Premier League et sont particulièrement efficaces en cette fin de saison. Les hommes d'Antonio Conte ont remporté leurs 7 derniers matchs lors desquels ils ont inscrits 24 buts. Et ce n'est pas contre une défense décimée que les Blues devraient rester muet. En effet, Laurent Koscielny a écopé d'un carton rouge lors de la dernière journée et manquera cette finale, tout comme le Brésilien Gabriel Silva, et peut-être aussi l'international allemand Mustafi qui pourrait ne pas être remis de sa commotion cérébrale. Ayant dominé largement le foot anglais, Chelsea devrait logiquement remporté cette FA Cup et s'offrir le doublé au sein d'un match qui devrait être ouvert.