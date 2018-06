Pronostic Argentine Islande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’Argentine face aux surprenants islandais

Ce samedi, Lionel Messi et ses partenaires débutent leur Coupe du Monde face à l’Islande, surprise du dernier Euro 2016 et qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire à un Mondial. Les attentes sont énormes autour de la, qui, à bientôt 31 ans, dispute l’une de ses dernières Coupes du Monde. Le numéro 10 argentin a tout gagné en club mais rêve toujours de ramener ce trophée en Argentine, comme l’avait fait Maradona en 1986. Le Mondial 2014 et la défaite en finale face à l’Allemagne restent un moment difficile pour l'Albiceleste et la sélection se présente en Russie avec l’objectif de soulever ce trophée tant convoité.De son côté, l’Islande s’est brillamment qualifiée pour son premier Mondial en terminant en tête de son groupe devant la Croatie et l’Ukraine. Cependant, la campagne de matchs amicaux a été nettement plus laborieuse avec aucune victoire acquise lors des 4 dernières confrontations. L’Islande a joué notamment le Mexique et le Pérou, deux formations d’Amérique Centrale et du Sud, pour préparer cette rencontre face à l’Albiceleste mais les résultats ne sont pas rassurants (2 défaites cuisantes). Emmenée par Lionel Messi (60 buts en 104 sélections), l’Argentine possède les armes pour s’imposer facilement face aux Islandais, et sans doute sans encaisser de but comme face à Haïti (4-0), l'Italie (2-0) et la Russie (1-0) dernièrement.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 250€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 200€ de bonus supplémentaires sur des paris hippiques- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 250€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 200€ de bonus supplémentaires sur des paris hippiquesavecavecavecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec