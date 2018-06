Pronostic Argentine Croatie : 640€ à gagner avec le match de Coupe du monde

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

L’Argentine sous pression

La 1ère place en ligne de mire pour la Croatie

Des changements à prévoir côté argentin

Les compo probables :

Après avoir concédé un match nul face aux Islandais, l'Argentine se retrouve sous pression avant d'affronter des Croates qui sont en tête du groupe. En cas de défaite, les espoirs argentins de voir les huitièmes seraient fortement compromis. Deux hommes ont cristallisé toutes les critiques lors de la rencontre face à l'Islande. Auteur d'un match insipide et incapable d'offrir la victoire à son équipe, Lionel Messi a vu son penalty être stoppé par le gardien islandais. Le sélectionneur des, Jorge Sampaoli, est lui aussi vivement contesté, pour son 11 de départ et ses changements tardifs. La légende Diego Maradona a notamment estimé qu'il était incapable d'adapter son équipe au style de jeu des Islandais.Le seul hic pour les Argentins, c'est leur adversaire. En effet, la Croatie a réalisé une excellente opération en s'imposant tranquillement face à une faible sélection du Nigéria (2-0). Les partenaires de Luka Modric savent qu'avec une victoire, ils se qualifieraient pour les huitièmes et ils élimineraient certainement un adversaire de taille pour le titre. Comme en 1998, les Croates possèdent une génération dorée avec les Modric, Rakitic, Mandzukic, … Conscients qu'il s'agit certainement de leur dernière chance de remporter une Coupe du Monde, la sélection est totalement investie et aucun écart n'est toléré (exclusion de Kalinic du groupe).Malgré une réelle domination, l'Argentine a été tenue en échec par une vaillante formation islandaise lors du 1er match. Jorge Sampaoli devrait effectuer quelques modifications dans son 11 de départ. Auteur d'une entrée en jeu convaincante, Ever Banega devrait prendre la place du Lucas Biglia qui présente moins de garanties techniques que le milieu sévillan. Dans l'obligation de l'emporter, les goleadors Agüero et Higuain pourraient être associés avec, en soutien, Léo Messi. Après avoir refusé de rentrer en jeu en fin de match contre le Nigeria, l'attaquant du Milan AC Nikola Kalinic a tout bonnement été écarté de la sélection. Le sélectionneur Zlatko Dalic devrait reconduire les mêmes éléments qui ont remporté le 1er match. Ainsi, les tauliers Subasic, Lovren, Vida, Rakitic, Modric, Perisic et Mandzukic seront à nouveau titularisés.Caballero ; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico ; Mascherano, Banega, Di Maria ; Messi, Higuain, Aguero.Subasic ; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic ; Rakitic, Modric ; Rebic, Kramaric, Perisic ; Mandzukic.Comme souvent, l'Argentine s'est reposée sur ses individualités lors de son entrée en lice et c'est Sergio Agüero qui, dans un numéro dont les fans de City sont habitués, a marqué le seul but de sa formation. En revanche, on peut s'attendre à une réaction d'orgueil de la part de Messi, qui a été critiqué par les observateurs. Avec la rentrée probable d'Higuain, l'Albiceleste aura de sérieux atouts offensifs à faire valoir. Défensivement, les Argentins devraient également souffrir face à l'armada croate composée des créateurs Modric et Rakitic, des dribbleurs Perisic et Kramaric et du finisseur Mandzukic. Au regard des objectifs des 2 formations, un match nul est envisageable. Avec le potentiel offensif des Croates et des Argentins, des buts sont à prévoir de part et d'autre.