Pronostic Arabie Saoudite Égypte : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’Egypte pour une première

L'Égypte reste sur deux défaites lors de ses deux premiers matchs du Mondial : elle est tombée dans les arrêts de jeu contre l'Uruguay, puis a craqué en 2mi-temps face à la fluidité du jeu russe. Si avant le Mondial les espoirs de qualification pour les 8étaient envisageables, la finale de la ligue des Champions a vu le dieu Salah se blesser et arriver diminué à ce Mondial. La défaite concédée lors du premier match a été extrêmement difficile à accepter pour les Égyptiens tant ils avaient gêné tactiquement la. Pour ce dernier match, les joueurs de Cuper n'ont plus d'espoir de qualification mais ils veulent remporter le premier succès de leur histoire dans une Coupe du Monde 2018.Comme l'Egypte, l'Arabie Saoudite a perdu tous ses matchs. Largement dominée par la Russie pour le match d'ouverture sur un score sans appel (5-0), la sélection saoudienne a affiché un meilleur visage face à l'Uruguay où elle s'est inclinée par le plus petit des résultats (1-0) après avoir remanié la quasi-totalité de son 11 de départ. Comme l'Égypte, les Saoudiens vont vouloir terminer sur une note positive cette compétition mais ce sera compliqué face à des Pharaons qui ont fait une bien meilleure impression. Au-dessus tactiquement et avec un Salah qui devrait finalement bien pouvoir jouer ce dernier match, l'Égypte peut s'imposer au terme d'un match pauvre en buts.