Pronostic Angleterre Panama : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La promenade des Anglais

L'Angleterre, qui a débuté son Mondial par une victoire sur la Tunisie (2-1), occupe la première place de cette poule G avec la Belgique. Avec une victoire, la sélection dessera qualifiée pour les huitièmes de finale. Le succès anglais obtenu contre la Tunisie a été long à se dessiner malgré une grosse domination, mais comme souvent, Harry Kane a surgi à la 91e minute pour apporter cette précieuse victoire. Si l'attaquant de Tottenham a été efficace, ses partenaires l'ont été beaucoup moins et ont manqué plusieurs opportunités. Avec un peu plus d'adresse de la part des attaquants anglais, le score aurait pu être beaucoup plus lourd.Le coach anglais a choisi une équipe très jeune en vue du Mondial 2022 et il a fait d'Harry Kane son joueur clé. L'autre axe fort de cette équipe est sa défense à 3 éléments qui, en plus d'être solide, est aussi très joueuse. Walker et Stones ont beaucoup progressé à City dans ce domaine depuis l'arrivée de Guardiola, et Maguire est une agréable surprise. Les Anglais ont laissé leur fameux "kick and rush" de côté, pratiquant un football plus léché et très inspiré par les entraîneurs étrangers de Premier League (Guardiola, Klopp et Conte). Ce dimanche, c'est le Panama qui se présente face aux Anglais. Les joueurs d'Amérique centrale ont été vaillants face aux Diables Rouges mais ont subi une lourde défaite (3-0). Les Belges ont su être patients, mais dès leur premier but inscrit, ils ont pu dérouler. Le scénario pourrait être similaire pour les Anglais qui comptent énormément sur Harry Kane, capable de marque dans le jeu comme sur les coups de pied arrêtés, secteur de jeu qui a été très performant face aux Tunisiens.