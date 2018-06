Pronostic Angleterre Nigeria : Analyse, prono et cotes du match amical international

Les Anglais solides à Wembley

A quelques jours du début de la Coupe du Monde en Russie, les équipes peaufinent leur préparation pour être prêt le jour J. Ce samedi à Wembley, l'Angleterre de Gareth Southgate accueille le Nigéria. Les Super Eagles restent sur deux mauvaises performances avec une défaite face à la Serbie et un match nul contre la République démocratique du Congo qui s'était pourtant déplacé au Nigéria avec une équipe B, voire C en début de semaine. Les Anglais ont quant eux réalisé un très bon parcours dans les qualifications au Mondial et sont à créditer à domicile de solides performances face à des favoris au titre en Russie (matchs nuls face à l'Allemagne, l'Espagne et le Brésil).A domicile, la sélection des Three Lions est très performante, elle qui ne s'est inclinée qu'une seule fois face aux Pays Bas en 2016 durant les 4 dernières années. Harry Kane et ses partenaires se sont imposés dans tous leurs matchs à domicile lors des éliminatoires au Mondial. Les fans anglais comptent évidemment sur leur nouveau capitaine pour faire trembler les filets des défenses adverses, lui qui a inscrit 30 buts cette saison en Premier League. Gareth Southgate devrait reconduire son schéma de jeu avec 3 défenseurs centraux et mettre de la vitesse en attaque aux côtés de Kane avec Sterling, Alli ou Rashford. Ce système a très bien fonctionné lors des 2 derniers matchs amicaux et les Anglais se sont créés plusieurs opportunités non concrétisées (ils ne leur manquaient qu'Harry Kane, qui était absent lors du dernier rassemblement, pour les transformer). La sélection des Three Lions devrait continuer sa série à Wembley et s'imposer face aux Super Eagles.