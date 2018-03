Pronostic Angleterre Italie : Analyse, prono et cotes du match amical international

L'Italie ne marque toujours pas

Ce mardi, l'Angleterre accueille à Wembley l'Italie pour une confrontation amicale. Les deux équipes sont dans des dynamiques totalement opposées puisque la sélection des Three Lions s'est qualifiée pour la Coupe du Monde sans perdre un match et vient de battre les Pays Bas en amical à Amsterdam (1-0). De leur côté, les Italiens n'ont pas été en mesure de se qualifier et ont chuté en barrage contre la Suède sans marquer, et vendredi dernier, ils affrontaient l'Argentine et se sont inclinés en fin de rencontre. La Squadra Azzura se cherche, à l'image de Marco Verrati, excellent avec le PSG mais qui éprouve des difficultés en sélection. Défensivement, la formation de Luigi Di Biagio affiche des garanties et hormis les lourdes défaites concédées en Espagne (3 à 0) et lors du dernier match contre l'Argentine (2 à 0) elle encaisse peu de buts. Offensivement, les problèmes sont plus importants et les Italiens n'ont plus marqué depuis 3 matchs. Pire, ils ont seulement marqué trois goals en sept rencontres et cela contre des adversaires largement à leur portée (Albanie, Macédoine et Israël). Ciro Immobile, si performant en club, a seulement trouvé le chemin des filets deux fois en 2017 avec sa sélection.Gareth Southgate a quant à lui innové contre les Pays Bas en alignant une équipe en 3-5-2 avec deux défenseurs latéraux de formation (Gomez et Walker) accompagné de Stones en défense centrale. Cette tactique a mis en évidence la vitesse des attaquants anglais composés de Sterling, Rashford et Lingaard. Ce trio a énormément gêné la défense batave et c'est d'ailleurs le Mancunien Lingaard qui a marqué l'unique but de la rencontre. Le sélectionneur anglais était ravi de la performance des siens d'autant plus qu'ils évoluaient sans plusieurs joueurs majeurs : Harry Kane et Dele Alli. L'autre point de satisfaction a été ce nouveau clean sheet pour les Anglais, le cinquième consécutif, preuve de la solidité défensive de cette équipe. Face à une Italie inefficace actuellement, Stones et ses copains de la défense anglaise devraient de nouveau réaliser un match sans concéder de but.