Pronostic Angleterre Costa Rica : Analyse, prono et cotes du match amical international

Clean sheet pour les Anglais !

Les Anglais accueillent ce jeudi à Leeds le Costa Rica qui leur avait joué un bien mauvais tour lors de la coupe du Monde 2014 en se qualifiant à leur détriment en huitièmes de finale. Samedi, les Three Lions ont affronté le Nigéria de Gernot Rohr. Si la première mi-temps a été tout à l'avantage des joueurs de Southgate (2-0 avec des buts de Cahill et de l'incontournable Harry Kane), la seconde fut plus disputée et a vu la réduction du score d'Alex Iwobi. Comme attendu, le sélectionneur anglais a fait évoluer son équipe dans un système à 3 défenseurs, dispositif qui avait bien fonctionné lors des dernières rencontres amicales. Southgate devrait continuer dans cette disposition et peaufiner quelques réglages, notamment en défense.Sur ces dix derniers matchs, l'Angleterre a réalisé 6 clean sheets, mais sur les 2 deux dernières rencontres en 3-4-3, ils ont encaissé à chaque fois un but. Pour aller loin dans une compétition, il est important de posséder une défense solide et il ne fait nul doute que les Anglais vont s'attarder à régler ces petites erreurs défensives. De plus, leur trio est constitué de trois éléments qui ont l'habitude de ce schéma de jeu dans leurs clubs : Cahill à Chelsea, ainsi que Stones et Walker à City. Bonne nouvelle pour eux, ils affrontent le Costa Rica plutôt réputé pour son penchant défensif que pour des grandes envolées offensives. Certes, Bryan Ruiz et ses coéquipiers ont largement gagné leur dernier match amical, mais ils affrontaient une faible équipe d'Irlande du Nord. Avant cela, les Costaricains ont connu des défaites contre la Tunisie, l'Espagne, la Hongrie et le Panama, avec un seul but inscrit sur ces 4 matchs. Ce jeudi, l'Angleterre devrait finir son match contre le Costa Rica sans avoir encaissé de but.