Pronostic Angleterre Belgique : 600€ à gagner sur le match de la Coupe du monde 2018

L’Angleterre fait belle impression

Les Belges tout en maîtrise

Les deux équipes vont faire tourner

Les compo probables :

Un nul satisfaisant pour les deux équipes

Vainqueur de ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde, l'Angleterre a déjà rempli son premier objectif en Russie : valider son ticket pour les 8de finale. En effet, les hommes de Gareth Southgate ont d'abord arraché une courte victoire face à la Tunisie au terme d'une grosse domination (2-1), avant de littéralement exploser le Panama lors de la 2journée (6-1). Emmenés par un Harry Kane de gala (meilleur buteur du Mondial avec 5 buts), lesfont partie des rares équipes à avoir assumé leur statut de favori sur les deux premiers matchs aussi bien dans les résultats que dans le jeu.Comme les Anglais, la Belgique a tranquillement géré son début de compétition. Après avoir maîtrisé le Panama (3-0), les Diables Rouges ont facilement renversé la Tunisie (5-2), avec notamment un nouveau doublé de Romelu Lukaku. Pour cette superbe affiche, le sélectionneur Roberto Martinez a toutefois annoncé qu'il ne prendrait aucun risque concernant les suspensions et les blessures qui menacent ses cadres. A égalité parfaite avec l'Angleterre au classement et déjà qualifiés, les Belges vont donc aligner une équipe "bis" pour cet ultime choc du groupe.Ayant l'objectif de finir meilleur buteur de la compétition, le capitaine anglais Harry Kane sera bien titulaire en pointe pour cette rencontre. Quelques changements seront quand même à noter derrière, avec les titularisations de Cahill en défense centrale et de Rose au poste de latéral gauche. Absent lors du 2ème match contre le Panama, l'excellent Dele Alli devrait être de retour aux côtés de Kane, son coéquipier à Tottenham. Devant, Rashford pourrait remplacer Sterling. Du côté de la Belgique, le 11 de départ devrait encore plus bouger. Sous la menace d'une suspension, le latéral droit Meunier, le stoppeur Vertonghen et le milieu De Bruyne sont préservés, tout comme les blessés Lukaku, Kompany, Eden Hazard et Mertens. On va donc voir un onze de départ totalement remanié, avec les rentrées de Vermaelen, Dembélé, Chadli, Januzaj, Batshuayi ou Thorgan Hazard.Pickford - Walker, Cahill, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Rose - Kane, Rashford.Courtois - Alderweireld, Boyata, Vermaelen (ou Kompany) - Carrasco, Witsel, Dembélé, Chadli - Januzaj, Batshuayi, T.Hazard.Difficile de dégager un vainqueur dans cette finale du groupe G. Même en faisant davantage tourner que son adversaire, la Belgique semble capable d'accrocher une équipe d'Angleterre friable défensivement (1 but concédé face à la Tunisie et face au Panama) et ultra-dépendante de son buteur Harry Kane. En cas de nul, la première place du groupe se jouera au fair-play et pour l'instant ce sont les Anglais qui ont pris moins de cartons et qui sont donc en pôle pour finir en tête. Entre ces deux équipes qualifiées et remaniées, le nul est clairement jouable, d'autant que la Belgique ne serait pas contre rester à la 2ème place du groupe, ce qui lui permettrait de jouer son 1/8e de finale à Moscou (où les Diables Rouges ont établi leur camp de base) et a priori d'éviter le Brésil en 1/4.