Pronostic Allemagne Suède : 640€ à gagner sur le match de la Coupe du monde 2018

L'Allemagne doit réagir

La Suède face au défi allemand

Des effectifs au complet

Les compo probables :

L'Allemagne à la relance

L'Allemagne a très mal débuté la compétition en se faisant surprendre par le Mexique (0-1). Dans la lignée de leurs derniers matchs de préparation (1 victoire en 7 rencontres), les champions du monde en titre ont montré des difficultés et ils ont finalement été logiquement défaits par d'excellents Mexicains. Très remontés, les hommes de Joachim Löw n'ont pas d'autre choix que de réagir pour ce 2ème match de la compétition, sous peine de devoir dire quasiment adieu aux 1/8es de finale.La Suède a rencontré quant à elle toutes les peines du monde pour dominer la Corée du Sud lors de leur entrée en lice. Face à des Sud-Coréens incapables de cadrer la moindre frappe, l'équipe n'a dû son salut qu'à un penalty transformé par l'expérimenté défenseur central Andreas Granqvist. Si les hommes de Janne Andersson ont montré comme souvent une belle solidité, ils ont en revanche manqué d'impact offensif à l'image du match fantomatique de l'attaquant Marcus Berg. Ce samedi soir, la Suède aura fort à faire face à une formation allemande annoncée parmi les favoris au sacre final cet été et dans l'obligation de s'imposer.L'Allemagne retrouve son latéral gauche habituellement titulaire, Jonas Hector. Le joueur de Cologne prendra la place de Marvin Plattenhardt dans le 11 de départ. Les principales incertitudes résident dans l'identité des joueurs qui évolueront sur l'aile gauche et à la pointe de l'attaque. Auteur d'une bonne rentrée, Marco Reus pourrait suppléer Julian Draxler tandis que Mario Gomez est en balance avec Timo Werner. De son côté, le sélectionneur suédois devrait aligner une équipe très proche de celle qui a débuté la compétition face à la Corée du Sud. Nous retrouvons ainsi les tauliers Granqvist, Lustig, Larsson, Ekdal et Berg. Si le meneur de jeu Emil Forsberg est passé à côté de son match, il devrait tout de même être reconduit pour cette rencontre face à l'Allemagne.Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Ozil, Draxler (ou Reus) - Werner (ou Gomez).Olsen - Lustig, Granqvist, Jansson, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Toivonen, Berg.L'Allemagne doit absolument l'emporter pour préserver toutes ses chances de qualification pour les 8èmes de finale. Malgré sa victoire face à la Corée du Sud, la Suède devrait tout de même éprouver de réelles difficultés à rivaliser avec une National Mannschaft revancharde et logiquement au-dessus. Le manque de confiance des Allemands conjugué à la pauvreté offensive affichée par les Suédois laissent penser que nous devrions assister à une rencontre assez fermée.