Pronostic Allemagne Mexique : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L’Allemagne à la reconquête du monde

Championne du Monde en 2014, l'Allemagne se présente en Russie comme l'un des grands favoris à sa succession. Ce dimanche, la Mannschaft affronte le Mexique pour son premier match du Mondial. Joachim Löw dispose d'un groupe extrêmement compétitif et peut finalement compter sur Manuel Neuer, absent une grande partie de la saison et rétabli juste à temps. Dans cette équipe, le collectif est l'atout numéro 1, avec à la baguette les Kroos, Ozil et Müller. Les rencontres de l'Allemagne sont en général plaisantes et offrent des buts aux spectateurs. Timo Werner semble être l'avant-centre recherché depuis le départ à la retraite de Miroslav Klose, et il devrait bénéficier des bons ballons de ses coéquipiers, notamment des latéraux Kimmich et Hector, pour faire gonfler son compteur buts en sélection.Le Mexique arrive au Mondial avec des résultats mitigés. Sur les dernières semaines, les Mexicains ont surtout fait parler d'eux pour leurs activités hors football. Et face à des Allemands rigoureux mais portés sur l'offensive, on peut s'attendre à une nouvelle "orgie", mais de buts cette fois-ci. L'an passé, ces deux formations se sont affrontées à la coupe des Confédérations et une équipe d'Allemagne recomposée avait fait voler le Mexique en éclat (4-1). La sélection de Joachim Löw est très performante depuis plusieurs années et progresse régulièrement. Rarement décevante dans les grandes compétitions, la Mannschaft devrait logiquement venir à bout du Mexique pour se lancer idéalement dans ce Mondial.