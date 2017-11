Pronostic Allemagne France : Analyse, prono et cotes du match amical des Bleus

Des Bleus amoindris défient les champions du monde

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce mardi soir, la France se déplace à Cologne pour y affronter le champion du monde en titre, l'Allemagne pour son dernier match amical de l'année civile. Pour cette rencontre, les Bleus sont largement amoindris avec les blessures des importants Lloris, Sidibé, Mendy, Kanté, Pogba, Lemar et Giroud, soit 7 potentiels titulaires. Didier Deschamps devrait donc profiter de cette rencontre de gala pour retester certaines associations à l'image de Tolisso et Matuidi au milieu de terrain. En face, l'Allemagne enregistre seulement 2 forfaits importants avec les absences du gardien Neuer et de l'attaquant Müller notamment, mais Khedira et Kroos ont été préservés et n'ont pas joué face à l'Angleterre (match nul 0-0 à Wembley). Avec 10 victoires glanées en autant de rencontres, la Nationalmannschaft a terminé en tête du groupe C des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 et elle a remporté ses 8 derniers à domicile. Face à des Bleus qui ont fait le travail face au Pays de Galles et qui joueront ce match avec moins de titulaires habituels, l'Allemagne devrait s'offrir un dernier petit plaisir à domicile.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec