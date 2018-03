Pronostic Allemagne Espagne : Analyse, prono et cotes du match amical international

Une affiche avec des buts

Allemagne-Espagne pourrait être la finale de la prochaine coupe du monde en Russie. D'une part, il s'agit des deux derniers champions du Monde, l'Espagne ayant remporté en Afrique du Sud sa première récompense mondiale tandis que l'Allemagne, suite à son triomphe au Brésil, avait ajouté une quatrième étoile à son palmarès. D'autre part, les deux nations ont réalisé d'excellents parcours lors des qualifications. Cette rencontre est aussi l'opportunité pour les 2 équipes de se jauger à 3 mois du mondial. Les 2 sélectionneurs viennent d'annoncer leurs groupes respectifs qui devraient ressembler à la liste définitive. Lopetegui a rappelé le guerrier Diego Costa qui a repris les compétitions officielles depuis janvier et cartonne avec l'Atlético Madrid. Pour Joachim Löw, il y a peu de surprises avec un groupe classique. Les Allemands s'inquiètent seulement de la blessure de leur gardien de but Manuel Neuer.Les deux sélections proposent des jeux tournés vers l'offensive et cette rencontre devrait offrir du spectacle, à l'image des dernières prestations livrées par ces 2 équipes. La Mannschaft a obtenu un match nul à domicile contre la France avec 2 buts partout. De son côté, l'Espagne a vécu un match plus spectaculaire en Russie et un match nul animé avec 3 buts inscrits par chaque équipe. L'Allemagne dispose de joueurs capables de faire la différence à tout moment, Leroy Sané par sa vitesse, Mezut Ozil par sa vision et qualité de passe et Thomas Muller pour son sens du but. La Roja attend elle beaucoup du retour de Diego Costa pour marquer des buts. L'attaquant de l'Atletico devrait bénéficier de supers ballons, au vu de la qualité du milieu de terrain espagnol composé d'Iniesta, David Silva, Koke ou autre Thiago. Avec tant de talents offensifs de part et d'autre,mais aussi l'absence du meilleur gardien du monde Neuer, cette rencontre s'annonce riche en buts et les deux formations devraient trouver le chemin des filets.