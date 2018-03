Pronostic Allemagne Brésil : Analyse, prono et cotes du match amical international

Encore une rencontre ouverte en Allemagne

Allemagne-Brésil a des allures de finale de coupe du Monde, il s'agit des 2 grands favoris pour le prochain mondial en Russie. Les Brésiliens arrivent de Moscou où ils se sont facilement imposés contre l'équipe russe sur un score de 3 à 0. Willian, le joueur de Chelsea, a été le joueur le plus en vue en l'absence de Neymar convalescent. De leur côté, les Allemands avaient forts à faire face à la Roja. Les Espagnols ont ouvert le score par l'intermédiaire de Rodrigo avant que Thomas Müller ne réplique (score final 1-1). Cette rencontre jouée sur un très bon rythme a permis à la Mannschaft de se tester contre une autre "grosse" sélection. Au final, après avoir été plutôt dominé en première mi-temps, les coéquipiers de Tonis Kroos auraient dû l'emporter.Ce mardi, face au Brésil, les joueurs allemands voudront frapper un grand coup et prendre position avant l'échéance de juin. De leur côté, les hommes de Tite auront à cœur d'effectuer une grande performance face aux champions du monde pour se faire pardonner de la débâcle subie lors de leur dernier face à face (7 à 1 au Mondial 2014). Les quatre dernières confrontations entre ces deux sélections ont vu à chaque fois les deux équipes marquer. Et lorsque vous avez d'un côté Coutinho, Willian, Gabriel, Jesus et de l'autre Sané, Draxler et Werner, le spectacle est attendu.