Pronostic Ajax Lyon : Analyse, prono et cotes de l'affiche de l'Europa League

L’Ajax peut prendre une option !

Du voyage à Amsterdam à la surprise de tous, Alexandre Lacazette ne sera sans doute pas aligné d'entrée ce soir pour cette demi-finale aller d'Europa League. Privé de son meilleur buteur, l'Olympique Lyonnais risque d'être une nouvelle fois en délicatesse à l'extérieur comme il en est coutumier cette saison. En témoignent les 11 défaites (toutes compétitions confondues) concédées par les partenaires de Mathieu Valbuena loin de leur Parc OL. D'autant plus que depuis la fin du mois d'août, l'Ajax écrase tout dans son antre. En 21 matchs à domicile toutes compétitions confondues, les Lanciers se sont imposés 20 fois et n'ont concédé qu'un seul malheureux match nul. Poussés par leur public de l'AmsterdamArena, les joueurs de Peter Bosz devraient donc une nouvelle fois sortir vainqueurs ce soir. Emmenés par leur trio infernale composé de Davy Klaassen (18 buts cette saison toutes compétitions confondues), Bertrand Traoré (11 buts), et Kasper Dolberg, (19 buts), les Néerlandais tâcheront de prendre un avantage conséquent avant d'aborder le match retour à Lyon la semaine prochaine. Plus frais que leurs adversaires après avoir été au repos le week-end dernier, les joueurs de l'Ajax peuvent s'imposer dans cette demi-finale aller de l'Europa League.