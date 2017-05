Pronostic Ajax Man U : jusqu'à 510€ à gagner sur la finale de C3

Man U, tout pour la C3

L'Ajax souvent moins bien loin d'Amsterdam

Manchester à l'expérience

Pour profiter du bonus ÉNORME de ZEbet :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

► Laest cotée à 1,77 chezet, deux des rares sites de paris sportifs qui offrent desà l'inscription.quel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code, misez 100€ sur ce pari et gagnez 297€ (177€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !► Le pariest cotée à 2,50 chezquel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code, misez 100€ sur ce pari et gagnez 370€ (250€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !► Le pariest cotée à 3,00 chezet 3,40 chezquel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code, misez 100€ sur ce pari et gagnez 420€ (300€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !Distancé en championnat de la course à la Ligue des Champions notamment à cause d'un début de saison décevant, Manchester United a tout misé sur cette Europa League (dont le vainqueur est automatiquement qualifié pour la C1) depuis plusieurs semaines. Lâchant la Premier League pour préserver certains joueurs, Man U a tout de même fini sur deux prestations solides défensivement (nul 0-0 à Southampton et victoire 2-0 contre Palace).Deuxième de son championnat néerlandais après avoir été sacré la saison passée, l'Ajax a perdu son titre national à l'extérieur. Défait encore chez le PSV Eindhoven fin avril, l'Ajax a aussi été tout près de se faire sortir sur ses 3 derniers tours d'Europa League à cause de défaites en déplacement (2-1 à Copenhague, 2-0 à Schalke après le temps réglementaire et 3-1 à Lyon). Ce point pourrait compter pour cette finale se jouant en Suède.Avec un entraîneur, Mourinho, qui a gagné les 3 finales européennes qu'il a disputées et des joueurs davantage rompu aux joutes internationales, Manchester United s'annonce comme le favori de cette finale. Rarement ultra-dominateurs cette saison, les Mancuniens se contenteront sans doute d'une victoire par un but d'écart. Avec peut-être une réalisation de Rashford, très satisfaisant en cette fin de saison quand il est aligné d'entrée en pointe.- Inscrivez-vous sur le site en cliquant- Recevez 150€ de Bonus, dont 60€ très facilement en déposant 20€ !- Pariez sur cette finale de Ligue Europa ou sur n'importe quel autre événement sportif- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous obtiendrez 150€ de bonusavec(vous pouvez retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire si votre 1er pari est perdu)avec(vous pouvez retirer directement vos 100€ sur votre compte bancaire si votre 1er pari est perdu)avecavecavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits en EXCLU en rentrant le code « SOFOOT » lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en EXCLU en rentrant le code « SOFOOT » lors de votre inscription, pour un bonus total de 200€, avec, pour un bonus total de 150€, avecavecavec