Prolongations à Kinshasa

En RDC, foot et politique sont liés depuis l'indépendance. Le président Kabila, qui s'accroche au pouvoir, a récemment organisé dernier le « match le plus long du siècle » pour interdire un meeting de l'opposition.

0

11 heures, 100 changements, 73 buts à 59

10 dollars et des sardines

« Kabila, sache-le, ton mandat est fini ! »

Par Eric Delhaye, à Kinshasa

Dans le chaos qui caractérise Kinshasa, seul le boulevard Triomphal tire droit. Large comme une autoroute, il longe le Palais du Peuple – érigé par le dictateur Mobutu – puis le Stade des Martyrs, une soucoupe en béton où 80 000 spectateurs peuvent assister aux matchs des Léopards, la sélection nationale congolaise. De l'autre côté du boulevard, des terrains vagues sont plantés de cages de foot, bordant des immeubles décrépis où logent les partis politiques d'opposition. Dans le monde, peu de lieux imbriquent aussi explicitement les liens entre le ballon rond et le pouvoir.La presse kinoise manie l'ironie et les figures de rhétorique, moins pour embrouiller la censure que pour opposer l'humour au désespoir qui gagne les concitoyens du président Joseph Kabila.s'est donc permis de forcer le trait pour décrire «» qui s'est déroulé le 5 novembre dernier. Selon le décompte du quotidien : onze heures de temps, cinquante changements dans chaque équipe, sept arbitres en rotation, 73 buts à 59. Digne du livre Guinness des Records : «» , concluait l'article. La réalité est moins drôle : le «» était surtout un stratagème pour étouffer la colère de la rue, à une période où Kabila joue les prolongations en multipliant les entorses aux règles démocratiques alors qu'il est atteint par la limite des deux mandats.Ce matin-là, le Rassemblement devait tenir un meeting sur le boulevard Triomphal, pour réclamer un respect du calendrier électoral. Cette coalition de partis d'opposition comprend notamment la Fondation Moïse Katumbi, du nom du président du TP Mazembe, le grand club de Lubumbashi. Aujourd'hui en exil, Katumbi est surtout un candidat déclaré à la succession de Joseph Kabila. Entre les deux hommes, la tension est telle que les dernières rencontres du TP Mazembe, en Ligue des champions africaine, n'ont pas été retransmises par la télévision nationale. Militant de la Fondation Moïse Katumbi, Daddy Masamuna pose le décor : «Sur l'esplanade où doit se tenir le meeting, on tape dans le ballon depuis l'aube. Chinois Mbelechi Msoshi, un fixeur de la BBC, raconte la scène après en avoir posté deux photos sur Facebook : «» Dans la poussière des terrains tracés sur la terre rouge, dix équipes turbinent non-stop. «détaille Daddy Masamuna.» Le niveau des rencontres importe peu, les rares supporters autorisés portant l'uniforme. Les manifestants, eux, pratiquent plutôt la course à pied pour échapper aux coups de matraque qui dispersent tout attroupement dépassant deux personnes. «(mission de l'ONU de stabilisation du pays, ndlr)raconte Daddy Masamuna.» Les matchs s'achevèrent vers 17h, en même temps que la nuit éteignait les velléités rebelles. Bilan : quelques arrestations, loin de la cinquantaine de morts déplorés en septembre après deux jours de manifestations. On avait fait tirer sur la foule.Joseph Kabila connait le rôle du football dans l'histoire du pays. Tous les Congolais le connaissent. L'octogénaire Alexandre « Papa » Buanga, ancien guitariste des stars de la rumba Franco et Wendo Kolosoy, reçoit dans sa maison où logent quatre générations, dans le dédale d'un quartier pauvre. Au mur, un diplôme de l'Église kimbanguiste rappelle qu'il fit partie des joueurs de l'AS Vita Club choisis par le « Prophète » pour «» . Cette année-là, le Congo est encore une colonie belge. Au stade Roi Baudouin, un match oppose le grand Vita Club au FC Mikado, financé par la compagnie aérienne belge Sabena. Ailier droit, « Papa » envoie un ballon dans les filets. «rembobine-t-il.» Tout ça : une explosion de colère, des joueurs qui décampent, un arbitre disparu à tout jamais... Dans la rue, 20 000 supporters se joignent aux partisans de Joseph Kasa-Vubu, un leader indépendantiste dont l'autorité coloniale vient d'annuler un meeting. Les émeutes anti-Belges durent quatre jours et font des dizaines de morts. Le roi Baudouin doit enclencher le processus vers l'indépendance. Le 30 juin 1960, Joseph Kasa-Vubu deviendra le premier président de la République Démocratique du Congo.Le football contribua à libérer les Congolais du joug colonial. Or, par un retournement de l'histoire, il est devenu un moyen de contraindre l'expression démocratique. Deux semaines après le «» , alors qu'un nouveau meeting avait été convoqué, une centaine de femmes policières ou militaires ont à leur tour été requises pour en découdre balle au pied, du matin au soir. Sur une chaise au bord des terrains, un superviseur portait la casquette et des épaulettes de général : Célestin Kanyama, le chef de la police kinoise que ses concitoyens surnomment « Esprit de mort » en raison de ses méthodes expéditives. «» , témoigne Stanys Bujakera Tshiamala, journaliste au site Actualite.cd. Ce qui n'empêcha pas ses nervis de disperser brutalement tout rassemblement, tandis que la police faisait le tour des terrains pour intimider la population. Les matchs ont cessé quand Célestin Kanyama et Evariste Boshab, respectivement vice-Premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ont remis aux joueuses un trophée baptisé « Coupe de la paix » .Joseph Kabila redoute la colère des stades : si des supporters ont déclenché l'indépendance du pays, alors ils sont capables d'obtenir sa tête. D'autant que, dans les stades de Kinshasa, un chant monte des tribunes depuis plusieurs mois : «» Traduction du lingala : «» La « chanson de l'alternance » est régulièrement étouffée dans les gaz lacrymogènes. Fin décembre, des manifestations ont de nouveau éclaté – et fait des dizaines de morts – au son de sifflets made in China. La rumeur raconte que Moïse Katumbi en fit distribuer un million. Il est vrai que l'opposant manie la métaphore footballistique : évoquant les mandats de Kabila, il avait exprimé son refus d'un «» . Lequel ne sera peut-être jamais sifflé : le 31 décembre, un accord a enfin été trouvé pour que l'élection présidentielle soit organisée en 2017. Une période de transition s'ouvre, dont le football pourrait bien être l'un des acteurs.