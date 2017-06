Prolongation record pour Marco Asensio

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'ascension de Marco.Auteur de huits buts et deux passes décisives cette saison au Real, Marco Asensio a été la révélation de l'année du côté de Bernabé u. À 21 ans, il est l'Espagnol le plus prometteur de sa génération, et lesl'ont bien compris. Zidane lui fait d'ailleurs de plus en plus confiance.Le Real Madrid a donc sorti les grands moyens pour prolonger et conserver sa pépite. Une extension de contrat jusqu'en 2023 pour Asensio, assortie (pour l'instant) d'un salaire de 3,5 millions d'euros annuels. Mais surtout, les Madrilènes ont fixé sa clause libératoire à 350 millions d'euros ! Un montant record, qui paraît aussi inatteignable que la barre des cent millions il y a quelques années...