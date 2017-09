Prolongation juteuse en vue pour De Bruyne

26

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Kevin aussi peuvent être millionnaires.Leannonce une prolongation de contrat en discussion entre l’entourage de Kevin De Bruyne et Manchester City depuis 2015 et son arrivée de Wolfsburg, Kevin De Bruyne a encore quatre ans de contrat, ce qui ne devrait – dans un monde normal – pas faire de son cas un dossier prioritaire pour Manchester. C’était sans compter sur l’escalade affolante des salaires des joueurs, qui nécessite une petite mise à jour de sa feuille de paye.Alors qu’il touche 130 000 euros par semaine et quasiment 7 millions par an, le milieu belge devra s’acheter un nouveau portefeuille, puisque City lui propose de doubler purement et simplement son salaire.Son statut ne devrait pas changer, De Bruyne étant encore en CDD.