Prolongation de contrat pour Gourvennec

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Petite récompense pour Jocelyn Gourvennec et ses potes.Après avoir accroché une bonne sixième place pour sa première saison à la tête de bordeaux, le technicien français et ses hommes de main ( Eric Blahic et Kevin Plantet) ont prolongé leur contrat de deux ans. Ces derniers, qui devaient s'arrêter en juin 2018, doivent désormais prendre fin en 2020. Les Girondins attendent maintenant que le Paris Saint-Germain remporte la coupe de France , ce qui leur permettrait de jouer l'Europa League l'année prochaine.À noter qu' Eric Bedouet , préparateur physique du club depuis 1998, a lui aussi signé un nouveau bail jusqu'en 2020. Pas négligeable, puisque Yoann Gourcuff a connu ses meilleurs heures quant il était entre les mains du Monsieur.