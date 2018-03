Projection exceptionnelle du film "COUP DE TÊTE"

Le mercredi 28 mars à 20h30, SO FOOT projette un film mythique pour la rédaction, COUP DE TÊTE de Jean-Jacques Annaud.

Le mercredi 28 mars à 20h30, SO FOOT ouvre les festivités de ses 15 ans avec la projection d'un film mythique de la rédaction,de Jean-Jacques Annaud, aux 3 Luxembourg à Paris (6). Une occasion unique et rare de le voir en salle !Une soirée avec quizz, cadeaux (livres, magazines, Cinebox sport à gagner avec Coup de Tête et Lenny Cooke dedans ), surprises.... On en profitera pour vous présenter en avant-première le numéro spécial inédit de nos 15 ans qui risque bien de retourner le monde du foot...