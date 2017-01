Producteur de Jay-Z ou arbitre de foot ?

2

Wrong mike dean u dumb fuck https://t.co/4SD0BgWBh7 — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) 5 janvier 2017

I AM MOT A SOCCER REFF U LIMEY FUCK. DO YOUR RESEARCH. https://t.co/P2lSYXKBLU — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) 3 janvier 2017

Mike dean the Reff is American? I am the producer. Lay off https://t.co/QhOGdHlfnO — MIKE DEAN! #MWA (@therealmikedean) 5 janvier 2017

L'histoire est passée un peu inaperçue en ce début d'année. Et quelque part, c'est dommage de ne pas s'y attarder un peu. Mike Dean est un producteur américain de 51 ans . Il a notamment collaboré avec Jay-Z, Kanye West, Rihanna, Kid Cudi, Snoop Dogg, 2 Chainz et tout ce qui peut globalement vous aider à passer une bonne soirée en termes de son. Le seul souci de Mike Dean, pour qui tout à l'air de bien se passer, c'est qu'il s'appelle Mike Dean.Mike Dean est un arbitre anglais de 48 ans. Il n'a jamais collaboré avec Jay-Z, Kanye West, Rihanna, Kid Cudi, Snoop Dogg, 2 Chainz mais rien ne nous dit qu'il ne se claque pas un de leurs sons avant d'aller arbitre des matchs de Premier League. À l'image de ce West Ham Manchester United du 2 janvier dernier.Lors de ce match, remporté 0-2 par les Red Devils de José Mourinho , le plus jeune des deux Mike Dean a expulsé Sofiane Feghouli , pour des raisons que la raison des fans des Hammers ignore. Ces mêmes supporters qui se sont empressés d'aller déverser leur rage contre l'arbitre sur les réseaux sociaux.Et c'est là que le gag arrive: les utilisateurs de Twitter ont assez souvent identifié le mauvais Mike Dean. Le producteur s'est donc retrouvé avec des tonnes de tweets insultants de ses notifications... Ce qui a eu le don de l'énerver sans doute un peu avant de l'amuser plus qu'autre chose.Vivement qu'un certain Tony Chapron prenne en mains les carrières de Jul, Booba et PNL.