Procès Yann Lorence : un ultra condamné

Le verdict est tombé.Alors que se tenait aujourd'hui le dernier jour du procès de la mort de Yann Lorence, frappé en marge d'un PSG-OM le 28 février 2010 et décédé le 17 mars suivant, la justice a rendu ses comptes. L'un des prévenus, Jérémi Banh, qui comparaissait libre, a été condamné à trois ans de mise à l'épreuve et deux ans avec sursis. De son côté, Romain Lafon, incarcéré pour une autre affaire de violence en marge de PSG-Malmö en septembre 2015, a été reconnu non coupable. Plus tôt dans la journée, l'avocat général avait requis six ans de prison pour les deux accusés qui comparaissaient depuis jeudi dernier pour «» .La dernière journée du procès s'est déroulée sous grosse tension, alors que MMarc Méchin, l'avocat de Romain Lafon, a parlé d'un «» . «» , a ajouté l'avocat.Vincent Nioré, qui assurait la défense de Jérémi Banh, s'est, lui, longtemps indigné devant le manque de preuves et a estimé «» . «» , a expliqué MNioré, avant de préciser que «» .Clap de fin.