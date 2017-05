Privés de Vélodrome, les supporters niçois déposent un recours en justice

0

MR

Nous sommes en 2017 et tous les supporters de France subissent la répression des préfectures, les interdisant de suivre leur équipe en déplacement. Tous ? Non. Un groupe d'irréductibles niçois tente encore et toujours de faire valoir son droit d'encourager ses Aiglons.Pour s'opposer au décret des autorités des Bouches-du-Rhône qui les prive pour le moment du court voyage dominical au Vélodrome, la Populaire Sud annonce déposer un recours au tribunal administratif. «» , réagit le président de l'association dans 20 Minutes . «État d'urgence et second tour des présidentielles sont les motifs retenus par la préfecture. Mais les Niçois avancent, eux, l'importance de leur présence à Marseille pour l'avant-dernier déplacement d'une saison capitale et enthousiasmante. Dans un communiqué, l'OGCN leur apporte son soutien face à cette «» .Affront suprême : même des Belges sont autorisés à se déplacer, puisqu'Éric Gerets a été invité à donner le coup d'envoi d'une rencontre sans grand enjeu pour lui...