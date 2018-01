Privé d'Aubameyang, Dortmund bute sur Wolfsburg

29

Un seul être vous manque...Stupéfaction à une heure du coup d'envoi lorsque Peter Stöger annonce que Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas sur la feuille de match en raison de problèmes disciplinaires. C'est donc Alexander Isak qui le remplace au pied levé. Mais le jeune Suédois n'a pas la finition de son coéquipier gabonais. Peu avant la pause, il est superbement servi par Mario Götze , de retour de blessure, mais sa frappe en deux temps heurte l'équerre de Koen Casteels . Dix minutes plus tôt, c'est un Roman Bürki des grands soirs qui empêchait Daniel Didavi d'ouvrir le score pour Wolfsburg.Malgré une rencontre parfaitement équilibrée, c'est bien le BvB qui se procure les meilleures occasions, à l'image de Jadon Sancho, qui touche deux fois le poteau en seconde période. Toujours à la lutte pour le maintien, Wolfsburg avance en meute et parvient tout de même à inquiéter la défense des. Mais dans les deux camps, ce sont d'excellents gardiens et un cadrage aléatoire qui permettent au score de rester nul et vierge.Dommage pour Dortmund qui avait l'occasion de revenir à la deuxième place. Et s'il fallait vraiment un enfant terrible pour faire la différence ?