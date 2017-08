Président Bourgaud

En 2017, Emmanuel Macron a établi ses quartiers à l’Élysée et François Ruffin - le réalisateur césarisé de Merci Patron ! - a cassé les portes de l’Assemblée nationale. Mais l’homme de l’année en Picardie restera Emmanuel Bourgaud, héros de la première montée en Ligue 1 de l’Amiens SC. Portrait d'un mec unanimement apprécié, qui a ressuscité l'appellation de numéro dix de province.

Ce vendredi 19 mai, le sprint final de la Ligue 2 touche à sa fin. Six candidats pour trois places : la lutte pour l’accession n’a jamais été aussi serrée lors d'une dernière journée. Il est 22h21. Strasbourg célèbre déjà son titre, Troyes et Lens attendent la délivrance. Tous les matchs sont terminés sauf à Reims. C’est le coup franc de la dernière chance pour Amiens. On joue la 95, bientôt la 96, le gardien Régis Gurtner déserte sa cage. Puis, un coup franc, une déviation de la tête, la remise au milieu de la surface, encore une tête… «» Un rugissement parcourt le stade Auguste Delaune. Vite, tout le banc amiénois court ensevelir le buteur à l’autre bout du terrain. Amiens s'impose (2-1) et Emmanuel Bourgaud vient d’envoyer le club picard dans l’élite, pour la première fois de son histoire, à la dernière seconde de la saison. Magique.Le «» est un coup du destin. Jusqu’à ce dernier ballon, Bourgaud, entré en jeu à un quart d’heure de la fin, ratait tout ce qu’il entreprenait, frustré par le scénario de la soirée. «» , remet le coach Christophe Pélissier. Alors, sur le coup franc de la dernière chance, Thomas Monconduit , le capitaine, prend les choses en main : «» La suite, tout le monde l’a vu, revu et re-revu : c’est un coup de billard et une frappe croisée qui donne des frissons.Dès le départ, la vie d’ Emmanuel Bourgaud est une histoire de coups de pied arrêtés. Pour revenir sur les traces du numéro 10 amiénois, il faut faire étape à Corné, une petite bourgade de campagne nichée en Anjou. Là où le garçon passe son enfance et prend sa première licence. «. » Direction le SCO, naturellement, où Bourgaud vivra toute sa formation.(le centre d’entraînement du SCO,) » , remet-il. Pour ce dernier, passionné de foot et aujourd’hui toujours bénévole au SCO, c’est aussi une manière de réaliser son rêve à travers son fils. «» , narre le fiston, qui vibra d’abord pour le grand Nantes de Coco Suaudeau avant de supporter le PSG une fois les pieds mis dans les tribunes du Parc des Princes pour la première fois.En dépit des efforts du paternel et de la panoplie technique de l’espoir angevin, l’acte manqué ne passe pas loin. «témoigne Bourgaud.» Finalement, le contrat pro est au bout. «» , assure-t-il fièrement.Reste que le début de carrière de l’Angevin ressemble à un yoyo incessant entre la Ligue 2 et la CFA 2. Stéphane Moulin , qui entraînait l’équipe réserve jusqu’en 2011, se souvient d’un «» Après être allé trouver du temps de jeu à Créteil, en National, Bourgaud coupe le cordon, mais pas complètement, en signant au Poiré-sur-Vie, à une heure et demi de route de ses racines. «, décrypte Oswald Tanchot , le coach avec qui il a évolué pendant trois saisons en Vendée.Avec sa vision du jeu périphérique et une patte droite habile sur coups de pieds arrêtés, Bourgaud devient une valeur sûre du National. Pourtant, personne ne toque à la porte à l’étage supérieur. «» Après le Poiré sur Vie et Colmar, à l’intersaison 2015, la mission est simple : rejoindre un prétendant à la montée. Ce sera Amiens. Deux ans plus tard, Emmanuel Bourgaud découvre la Ligue 1 à presque 30 ans après l’ascension en accéléré du club picard.La folie Bourgaud à Reims, Damien Ott, son ancien coach à Colmar, l’a vécu à l'écoute de la radio : «(avec l’équipe d’Avranches,).» Depuis ce vendredi de mai, le numéro dix amiénois reconnaît volontiers que sa vie a basculé dans une autre dimension. «, note Bourgaud.» À jamais le premier.