Premiers baisers de Russie

À un an de la Coupe du monde 2018, le monde du foot s'offre un avant-goût de Russie pour la Coupe des confédérations. L'occasion de sonder le terrain sécuritaire, alors que la menace représentée par les hooligans locaux n'a cessé d'être pointée du doigt par les médias étrangers. Le pouvoir russe, lui, hurle à la paranoïa occidentale. Mais qu'en est-il vraiment ?



Surveillance accrue

Réalité des chiffres

Après Marseille, le déluge. Mi-juin 2016, des hooligans venus soutenir lasont impliqués dans des violences qui créent un chaos généralisé sur le Vieux-Port. En moins de 24 heures, l'ultra russe devient l'ennemi public numéro 1. Vladimir Poutine et le Kremlin sont accusés de faire preuve de négligence, voire de complaisance, vis-à-vis de ces fauteurs de troubles ultra nationalistes. Et l'inquiétude se diffuse à vitesse grand V quant à la capacité de la Russie à garantir la sécurité nécessaire à la bonne tenue du Mondial 2018. Pourtant, alors que les doutes subsistent à l'Ouest, le pouvoir russe est loin d'être resté inactif et s'attaque aux éléments les plus violents qui polluent son football national.Le Kremlin s'est d'abord décidé à mettre le paquet pour encadrer étroitement les individus à risques. La section E du ministère de l'Intérieur russe, habituellement dédiée à la surveillance des terroristes et du crime organisé, s'occupe désormais aussi du suivi des groupes de hooligans. Selon le, qui a enquêté au sein de mouvements ultras moscovites, certains fans pensent même que leurs communications sont étroitement surveillées. Mi-avril, Vladimir Poutine veillait également à renforcer l'arsenal législatif pour combattre les supporters à comportement violent, doublant le montant des amendes pour ceux qui passeraient outre les interdictions de stade, la sanction pouvant être assortie d'une peine de détention allant jusqu'à quinze jours. La loi introduit aussi la possibilité d'interdire l'entrée en Russie aux hooligans étrangers, s'ils ont déjà violé les règles de manifestations sportives.Mais pour surveiller de près les fauteurs de troubles locaux, la mesure la plus iconique prise par le Kremlin reste le passeport de supporter ou. «» , analyse Danny Armstrong, journaliste anglais vivant en Russie, spécialiste des mouvements ultras moscovites. Le principe ? Toute personne – qu’elle soit russe ou étrangère – qui voudra assister à une rencontre devra se procurer ce document d'identité avant la compétition et le présenter avec son billet à l'entrée des stades. «» , poursuit Armstrong. Une batterie de mesures globalement saluée par les associations militantes. Piara Powar, le directeur de l'association, a ainsi déclaré être «» . «(191 individus sont tenus à l'écart des stades selon le ministre de l'Intérieur russe Anton Gusev).» , conclut Armstrong.Malgré tout, le tableau reste loin d'être idyllique. La nomination d'Alexeï Smertine comme inspecteur anti-racisme du Mondial en février dernier, alors que l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux avait déclaré en 2015 «» , pose notamment question. «» , relève Armstrong. De même, le niveau de violence dans les stades russes reste très élevé. La dernière étude menée par SOVA, institut russe de recherches sur la xénophobie, comptabilise 92 incidents racistes ou xénophobes pour la seule saison 2014-2015, contre 83 pour les deux saisons précédentes réunies.» , relevait Artemiev, un membre de l'institut SOVA au micro de RFI en mai dernier... «» Reste que le football russe a encore du chemin à faire pour exorciser ses vieux démons : «» Un bilan contrasté, finalement à l’image de l’état actuel de la. Piteusement éliminée de l'Euro 2016, la Russie entame sa Coupe des confédérations en présentant un bilan équilibré de trois victoires, trois nuls et trois défaites en matchs amicaux : «, explique Armstrong.