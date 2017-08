Première victoire pour Leipzig

2

Une mi-temps à oublier, une autre à prendre en modèle.À domicile, et après avoir chuté dès la première journée à Schalke 04 , Leipzig s'est vengé face à Fribourg . Pourtant, la partie avait mal commencé pour le nouveau club d'Augustin, titulaire à la pointe de l'attaque et auteur de deux. Niederlechner a en effet ouvert le score un peu avant la demi-heure de jeu, donnant à Fribourg un avantage qui a tenu jusqu'à la mi-temps.Mais au retour des vestiaires, le dauphin 2016-2017 du Bayern Munich s'est secoué. Werner a collé une tête au fond des filets adverses juste après la reprise, avant de s'offrir un doublé à vingt minutes du terme. Entre-temps, Orban avait collé le deuxième but de son équipe. Bruma , lui, a achevé Fribourg en fin de partie, Höfler ayant laissé ses collègues à dix.Et si Augustin était davantage un passeur qu'un buteur ?