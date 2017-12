Première défaite pour Valence à Getafe

Getafe (4-4-2) : Guaita - Damián Suarez, Dakonam, Bruno, Molinero - Portillo, Arambarri, Bergara, Diedhiou (Fajr, 72e) - Molina (Lacen, 90e+2), Ángel (Olivera, 79e). Entraîneur : José Bordalás.

Valence (4-4-2) : Neto - Montoya, Gabriel, Vezo, Gayá - Soler, Parejo, Kondogbia (Nacho, 46e), Pereira (Mina, 63e) - Rodrigo, Zaza. Entraîneur : Marcelino.

Un seul être vous manque...Opéré du pied au lendemain du match nul contre Barcelone (1-1), Gonçalo Guedes n'a pas suivi ses copains à Madrid pour le déplacement sur la pelouse de Getafe . Et cela s'est vu. Sans leur joyau portugais, lesn'ont jamais réussi à reproduire leur jeu si léché qui leur a permis d'occuper la deuxième place de Liga après quatorze journées. En supériorité numérique suite à l'expulsion de Mauro Arambarri pour deux cartons jaunes en quatre minutes (25), Valence n'a jamais réellement mis en danger le portier de Getafe , Guaita, qui a seulement dû s'imposer sur un coup-franc de Dani Parejo (16). Au contraire des, dangereux en contre et auteurs de l'ouverture du score par l'intermédiaire de Markel Bergara. À la réception d'un dégagement de la tête de Gabriel , le milieu espagnol arme une demi-volée en première intention que... Gabriel dévie dans ses propres cages (1-0, (66).Menés au score, lesse réveillent, mais le coup-franc de Dani Parejo rebondit sur le poteau de Guaita (73) et la tête de Simone Zaza (90+3), elle, s'envole dans les travées d'un Coliseum Alfonso Perez qui peut exulter : Getafe inflige à Valence sa première défaite de la saison en Liga. Un résultat qui fait le bonheur de l' Atlético , seule équipe du Top 4 à avoir gagné ce week-end.